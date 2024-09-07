Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города

Москве исполнилось 877 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города.

"Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убелённых седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город – родной дом для миллионов людей", – сказал Собянин.

Он отметил, что Москва была и остаётся надежным оплотом России. Многие москвичи сейчас сражаются в зоне спецоперации, выполняют сложные задачи на военных заводах. Москва помогает пострадавшим регионам.

Собянин поблагодарил москвичей за трудолюбие, мужество и стойкость, любовь к родному городу и преданность великой стране. Мэр пожелал жителям столицы здоровья, удачи и долгих лет жизни.

В эти выходные Москва отмечает День города. Десятки мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram