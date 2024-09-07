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Названы регионы с самой высокой явкой на выборах

11:51
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Голосование проходит штатно

За первый день голосования на выборах в России серьёзных нарушений не выявлено. Популярностью среди избирателей пользуется электронная форма волеизъявления. Более половины россиян, которым доступен такой формат, уже им воспользовались. Только в Москве этой ночью проголосовали 150 тысяч человек.
Более 2 миллионов человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Самая высокая явка избирателей на выборах губернаторов регионов отмечается в Курской и Кемеровской областях, на составляет более 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

О том, как проходит второй день голосования - Алексей Платонов (смотрите видео).

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