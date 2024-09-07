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10 лет с Россией: как проходят выборы в Крыму

12:41
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Репортаж корреспондента "ТВ Центра"

Депутатов Госсовета выбирают в эти дни в Крыму. В республике юбилей - 10 лет назад состоялось первое голосование после воссоединения с Россией. Для удобства и безопасности избирателей участки организовали, в том числе на придомовых территориях и за пределами полуострова. За соблюдением всех процедур следят шесть тысяч наблюдателей. Явка по Крыму в первый день составила более 18%. Активно голосуют люди всех возрастов.

Названы регионы с самой высокой явкой на выборах
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В Севастополе явка ещё выше – уже почти 40%. Впервые в Севастополе на участках используются тифломаркеры. Это специальные устройства, которое в голосовом режиме информируют слабовидящих о кандидатах.

В городе федерального значения выборы начались еще 28 августа. ЦИК России в целях безопасности разрешил приграничным регионам провести досрочное голосование, чтобы избежать большого скопления людей на участках.

В Крыму работают 1 129 комиссий и 31 временная в медучреждениях и следственном изоляторе. В Севастополе открыты 188 участков. Голосовать можно и через систему "Мобильный избиратель", если заранее было подано заявление через Госуслуги.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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