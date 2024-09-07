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Перепуганный Зеленский носится по Европе с протянутой рукой

15:13
  • суббота
  • 07 сентября 2024

И выпрашивает оружие

На фоне краха ВСУ Владимир Зеленский продолжает свои европейские гастроли. Не удовлетворившись военной помощью, которую Украине пообещали участники встречи в немецком Рамштайне, главарь киевского режима прибыл в Италию. Там сейчас проходит международный экономический форум. Впрочем, заявленная тематика мероприятия нисколько не помешала просроченному президенту вновь завести речь об оружии.
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До главаря киевского режима на экономическом форуме в Италии выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он в очередной раз призывал европейцев к миру. Политик уверен -  первым шагом все-таки должно быть прекращение огня, а не переговоры.

На волне визита просроченного лидера в Рамштайн подсуетилась и Пятая республика. Франция готова отстёгивать евро на обострение конфликта. Тем более, что они не свои. Евросоюз выделит Франции средства из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине.

Подробнее о европейском турне Зеленского - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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