И выпрашивает оружие

На фоне краха ВСУ Владимир Зеленский продолжает свои европейские гастроли. Не удовлетворившись военной помощью, которую Украине пообещали участники встречи в немецком Рамштайне, главарь киевского режима прибыл в Италию. Там сейчас проходит международный экономический форум. Впрочем, заявленная тематика мероприятия нисколько не помешала просроченному президенту вновь завести речь об оружии.

До главаря киевского режима на экономическом форуме в Италии выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он в очередной раз призывал европейцев к миру. Политик уверен - первым шагом все-таки должно быть прекращение огня, а не переговоры.

На волне визита просроченного лидера в Рамштайн подсуетилась и Пятая республика. Франция готова отстёгивать евро на обострение конфликта. Тем более, что они не свои. Евросоюз выделит Франции средства из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине.

Подробнее о европейском турне Зеленского - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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