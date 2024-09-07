Москвичей пригласили на выставку "ЗооПалитра"

В экспозиции - кошки и грызуны

Москва сегодня отмечает 877-й день рождения. Подарок преподнесла даже погода. В столице тепло и солнечно. По всему городу работают сотни интересных площадок, сообщает "ТВ Центр".

Любителей животных приглашают на одну из крупнейших в России тематических выставок - "ЗооПалитра". Она проходит в бизнес-центре "Амбер плаза" на Новослободской. В экспозиции - кошки, грызуны, а также рептилии и другие экзотические питомцы. Юных посетителей ждут "Уроки доброты", которые научат детей бережному отношению к домашним животным.

Кроме того, по всей Москве проходят концерты, мастер-классы, спектакли, а завтра торжества продолжатся. У желающих ещё есть время изучить афишу и присоединиться к празднованию Дня города.

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