Более 2 миллионов человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Выборы проходят штатно

Более двух миллионов жителей столицы проголосовали на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов в Новой Москве и Куркино, сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Голосование идёт в штатном режиме, москвичи показывают высокую активность.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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