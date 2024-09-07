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Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

13:19
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Мэр почтил память погибших в ВОВ

Мэр Москвы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. Церемония завершилась исполнением гимна России и торжественным маршем военнослужащих роты почётного караула.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города. Он поблагодарил москвичей за трудолюбие, мужество и стойкость, любовь к столице и преданность великой стране.

7 и 8 сентября Москва отмечает День города. Сотни мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году городские власти решили не проводить.

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Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Могила Неизвестного Солдата
Могила Неизвестного Солдата
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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