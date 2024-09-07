Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Их было более ста

Московская система электронного голосования продолжает успешно отражать атаки во время выборов депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы Вадим Ковалёв.

Отражены уже 150 атак, система справляется с внешними вызовами, отметил он и поблагодарил москвичей, которые участвовали в тестовом голосовании.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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