Сегодня - второй день голосования

Глава российского правительства Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Накануне в режиме онлайн на выборах в Мосгордуму проголосовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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