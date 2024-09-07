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Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы "Миллион призов"

12:27
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Всего будет три розыгрыша

В Москве прошёл первый розыгрыш акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва" программы "Миллион призов". Победителями объявлены 1 133 250 человек.

В основном розыгрыше принимали участие москвичи, которые 6 сентября проголосовали в дистанционном формате или при помощи терминалов на избирательных участках. Их выигрыш – одна тысяча, три или пять тысяч призовых баллов, которые можно обменять на покупки у партнёров акции. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыш дополнительных призов прошёл в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт". Участники могут получить скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг партнёров акции.

Победители получат СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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