Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы "Миллион призов"

В Москве прошёл первый розыгрыш акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва" программы "Миллион призов". Победителями объявлены 1 133 250 человек.

В основном розыгрыше принимали участие москвичи, которые 6 сентября проголосовали в дистанционном формате или при помощи терминалов на избирательных участках. Их выигрыш – одна тысяча, три или пять тысяч призовых баллов, которые можно обменять на покупки у партнёров акции. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыш дополнительных призов прошёл в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт". Участники могут получить скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг партнёров акции.