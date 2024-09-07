Противник бежит с поля боя

Российские войска освободили от неонацистов село Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны. Всего за сутки уничтожено около двух тысяч киевских боевиков. Наши десантники и мотострелки берут в окружение группировку ВСУ к югу от Красноармейска, который на Украине называют Покровском.

Мощные удары по опорным пунктам и блиндажам наносят экипажи танков Т-80 на Авдеевском участке. Большие потери у неонацистов в курском приграничье. С воздуха прикрытие обеспечивают вертолёты Ми-28 и ударные дроны. Скопления врага ликвидируют расчёты реактивных систем “Град”.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.

Подробнее о ситуации в зоне спецоперации - Тимур Абдуллаев (смотрите видео).

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