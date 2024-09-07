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Путин в День города назвал Москву надёжным оплотом российской государственности

13:08
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Президент поздравил москвичей

Владимир Путин отметил вклад московской промышленности, которая смогла в короткие сроки многократно увеличить выпуск продукции для нужд спецоперации. Президент поздравил москвичей с Днём города, приехав в парк "Зарядье", сообщает ТАСС.
Более тысячи мероприятий пройдут в Москве в День города

Глава государства сказал, что Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий. Кроме того, тысячи москвичей сражаются на передовой спецоперации вместе с жителями всех регионов России.

"Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надёжный оплот нашей государственности", - подчеркнул президент.

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира и выразил уверенность в том, что мэр столицы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей реализуют все намеченные планы.

В эти выходные Москва отмечает День города. Сотни мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.

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