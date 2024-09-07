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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана

13:29
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Церемония прошла в формате видеоконференцсвязи

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин в День города открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана. Церемония прошла в формате видеоконференцсвязи из концертного зала "Зарядье", где проходит концерт по случаю 877-летия Москвы.
Путин в День города назвал Москву надёжным оплотом российской государственности

В 2021–2024 московское и федеральное правительства реализовали проект комплексного развития МГТУ имени Баумана. Были построены и реконструированы 14 зданий общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Научно-исследовательский кластер расположен в непосредственной близости от исторических зданий университета на реке Яузе, сообщает АГН "Москва".

Ранее Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города и отметил вклад столичной промышленности, которая смогла в короткие сроки многократно увеличить выпуск продукции для нужд спецоперации. Также глава государства сказал, что Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий. В поздравлении москвичам Путин назвал столицу России одним из лучших мегаполисов мира.

7 и 8 сентября Москва отмечает День города. Сотни мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.

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Кластер МГТУ им. Баумана
Кластер МГТУ им. Баумана
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