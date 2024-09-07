Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер

Сегодня столица отмечает День города

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Торжественная церемония прошла по видеосвязи из концертного зала "Зарядье", где проходит концерт по случаю 877-летия Москвы.

Кинопарк "Москино" – комплекс уникальных натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съёмок. Декорации в парке модно использовать многократно, сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России и мэр столицы открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана. Новый кластер находится в непосредственной близости от исторических зданий университета на реке Яузе.

7 и 8 сентября Москва отмечает День города. Сотни мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.

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