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Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

14:17
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Также сегодня заработал московский кинокластер

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок Троицкой линии метрополитена. Церемония открытия прошла по видеосвязи, Путин и Собянин находятся в парке "Зарядье".

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Длина открытого участка составляет 8,3 километра. Он улучшит транспортное обслуживание около миллиона жителей Москвы, проживающих в Коньково, Тёплом Стане, Коммунарке.

Ранее Путин и Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино" и новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана.

7 и 8 сентября Москва отмечает День города. Сотни мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.

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