Экипаж Су-34 ударил по противнику в курском приграничье

Все цели поражены

Экипаж Су-34 ударил по скоплению сил противника в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны.

Удар наносился по разведанным целям планирующими авиабомбами. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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