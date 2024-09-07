На выборах в Москве проголосовали почти 2,5 миллиона человек

Это около трети избирателей

Почти 2,5 миллиона москвичей приняли участие в голосовании на выборах в Мосгордуму по состоянию на 16 часов. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Подавляющее большинство избирателей – более 2,3 миллиона – проголосовали электронным способом: через терминалы на участках или с помощью ДЭГ, сообщает АГН "Москва".

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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