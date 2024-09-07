ВСУ нанесли удары по Белгородской области

О пострадавших не сообщается

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. О последствиях атак противника сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино в результате атаки дрона повреждён грузовой автомобиль. Рядом с городом загорелась трава в лесном массиве. В Прохоровском районе вблизи села Призначное при проведении полевых работ трактор наехал на боеприпас. В Валуйском городском округе в результате прилёта снаряда частный дом получил повреждения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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