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Москвичей ждёт неделя летней погоды

22:35
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Дождей почти не будет

Редкое метеорологическое явление наблюдается в столичном регионе. Безоблачная летняя погода – большая редкость для первой декады сентября.

По данным Гидрометцентра, всю следующую неделю в Москве и области будет по-прежнему тепло и даже жарко. Дожди ожидаются лишь в четверг и пятницу.

Дневная температура будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов и составит от 24 до 29 градусов. Ночами уже будет прохладно – около плюс десяти.

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