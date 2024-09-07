Москвичей ждёт неделя летней погоды

Дождей почти не будет

Редкое метеорологическое явление наблюдается в столичном регионе. Безоблачная летняя погода – большая редкость для первой декады сентября.

По данным Гидрометцентра, всю следующую неделю в Москве и области будет по-прежнему тепло и даже жарко. Дожди ожидаются лишь в четверг и пятницу.

Дневная температура будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов и составит от 24 до 29 градусов. Ночами уже будет прохладно – около плюс десяти.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram