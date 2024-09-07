Ханой готовится к удару тайфуна "Яги"

Он уже прошёлся по Китаю

Столица Вьетнама готовится к основному удару супертайфуна "Яги". Он уже достиг четвёртой, предпоследней категории, и относится к чрезвычайно опасным, с порывами ветра до 145-ти километров в час.

Ураган уже обрушился на северо-восток страны и южную часть Китая, откуда пришли пугающие кадры. Ветер с лёгкостью срывал тяжелые металлические крыши, опрокидывал грузовики, вырывал деревья и сносил фонарные столбы. Людям устоять на ногах было невозможно.

В Китае погибли три человека, около ста пострадали. Всего в зоне бедствия - свыше миллиона жителей. Целые районы остались без электричества и связи. Многие здания повреждены. Тайфун называют сильнейшим за десятилетие, сообщает "ТВ Центр".

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