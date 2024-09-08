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Российские военные рассказали о подвиге рядового Андреева

09:52
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Он спас сослуживцев

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Рядовой Михаил Андреев в составе группы военнослужащих выявлял огневые позиции ВСУ и корректировал огонь нашей артиллерии. В ходе одного из рейдов противник пошёл в атаку.

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Стало известно о новых подвигах российских военных

Вступив в бой с неонацистами Михаил Андреев под огнём вражеских беспилотников уничтожил пять украинских боевиков, а когда неприятель отступил, оказал помощь раненым сослуживцам и помог эвакуировать их в госпиталь.

Рядовой Николай Лебедев во время ведения воздушной разведки с помощью БПЛА, обнаружил передвижение бронетехники украинских боевиков и оперативно передал на командный пункт координаты противника. Это позволило нашей артиллерии нанести точный удар по скоплению неонацистов. В результате было уничтожено пять единиц вражеской бронетехники и большое количество живой силы, сообщает "ТВ Центр".

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