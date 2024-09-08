Противник попал в окружение

Активное продвижение вглубь обороны противника ведут российские военные в зоне проведения СВО. Наши десантники и мотострелки берут в окружение группировку ВСУ к югу от Красноармейска, который на Украине называют Покровском, выбивают противника с северо-западной окраины Красногоровки.

На подступах к Селидово наши бойцы подбили БТР, который охранял дорогу. А националистов, которые устроили засаду в лесу и должны были блокировать трассу пулемётным огнём, ещё ночью тихо и незаметно "положили" штурмовики. Сейчас к Селидово - одному из главных логистических центров ВСУ на покровском направлении - подтягиваются танки.

Арсеналы высокотехнологичных вооружений у националистов исчезают быстрее, чем их успевает пополнять Запад. Военные подсчитали, что нападение на приграничные районы Курской области обходятся слишком дорого. За неполный месяц ВСУ потеряли 13 установок "Хаймарс" и их модификаций. Для сравнения: это столько же, сколько за весь прошлый год.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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