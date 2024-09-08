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В России стартовал третий день выборов

08:18
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Как проходит голосование в Приморье - репортаж корреспондента "ТВ Центра"

В России стартовал третий день выборов. В этом году в голосовании участвуют жители 83 регионов. Самая высокая явка по стране отмечена в Кузбассе и в Курской области. В этих регионах, как и ещё в 19, выбирают губернаторов. В других - депутатов местных и краевых парламентов.
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В Приморье третий день голосования в самом разгаре. В этом году в крае проходят несколько муниципальных кампаний. В Уссурийске, как и в Дальнереченске и Михайловке, выбирают думу. Ещё на трёх территориях проходят довыборы местных депутатов. А вот на части территории Советского района Владивостока и в Артёме проходят дополнительные выборы депутатов краевого Законодательного собрания.

Всего в крае избирателей принимают 192 участка. Открылись они, как и положено по графику ровно в 8 утра. Под гимн России председатели комиссий объявили о начале заключительного дня голосования. Многие УИКи оборудованы электронными комплексами обработки бюллетеней, что заметно облегчает работу членов комиссий.

Для тех, кто не может по каким-либо причинам прийти на участок лично, организованно голосование на дому. Члены комиссий со специальным переносным опломбированным ящиком для бюллетеней приходят домой к тем, кто заранее оставил заявки.

Кроме того, многие приморцы, голосовали не по месту регистрации, а заранее выбрали удобный для себя избирательный участок. Сделать это было не сложно, необходимо было подать заявку на портале Госуслуг.

Избирательные участки будут работать до 20 часов. До этого времени избиратели могут сделать свой выбор. Затем члены комиссий приступят к подсчёту голосов.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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