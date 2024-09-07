Рассекречены документы о жутких преступлениях фашистов в Донецке

ФСБ обнародовала секретные материалы

В России рассекречены документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в городе Сталино (нынешний Донецк). ФСБ передаст материалы в местный музей Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

В документах описываются страшные способы уничтожения советских граждан фашистами в шахте "Калиновка". Там гитлеровцы проводили массовые казни гражданского населения. В протоколе судебно-медицинской экспертизы говорится, что некоторые извлечённые из ствола шахты трупы были найдены без частей тела – голов и конечностей.

Эти архивные материалы планируется использовать для признания геноцида народа Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

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