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Более 2,6 миллиона человек проголосовали за два дня выборов в Москве

21:11
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Явка на выборах депутатов Мосгордумы превысила 33%

Более 2,6 миллиона человек проголосовали на выборах в Москве за два дня. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В свою очередь глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв сообщил, что явка на выборах депутатов Мосгордумы по итогам двух дней голосования достигла 33,6%.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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