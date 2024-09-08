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Олаф Шольц призвал украинских беженцев активнее устраиваться на работу

01:48
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Канцлер ФРГ предложил украинцам начать с частичной занятости, так как "сертификаты на специальность можно будет получить и позже"

Олаф Шольц призвал украинских беженцев активнее устраиваться на работу. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил Suddeutsche Zeitung.

Он также призвал скорее выдавать разрешение на работу для украинцев, которые обладают определенными специальностями, но не могут их подтвердить из-за бюрократических проблем.

Помимо этого, канцлер ФРГ предложил украинцам начать с частичной занятости, так как "сертификаты на специальность можно будет получить и позже".

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