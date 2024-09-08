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Вооруженный конфликт на Украине достиг той точки, при которой поражение является единственным итогом для Киева

03:07
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

В материале итальянской газеты Fatto Quotidiano говорится, что конфликт подошёл к переломному моменту

Вооруженный конфликт на Украине достиг той точки, при которой поражение является единственным итогом для Киева. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano.
 
В материале газеты говорится, что конфликт подошёл к переломному моменту. Проигрывающая Украина способна изменить положение только дальнейшей эскалацией при непосредственном участии НАТО.

Однако, по мнению авторов материала, Италия должна всеми силами избежать исхода, при котором к конфликту напрямую подключится армия НАТО.

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