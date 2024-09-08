За данное нарушение ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет

В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело о неисполнение обязанностей иноагента

За данное нарушение Алишеру Валееву грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Два дня назад уголовное дело было возбуждено против певицы Монеточки* по той же причине.



* признан(а) иноагентом в РФ

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