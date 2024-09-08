ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Алтае открылась выставка трофейной натовской техники

10:13
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Её посетили более 20 тысяч человек

В Республике Алтай открылась выставка трофейной техники НАТО, захваченная во время спецоперации. За первые дни работы экспозицию посетили более 20 тысяч человек.
Выставка трофейной техники НАТО в Тюмени вызвала огромный ажиотаж

На центральной площади Горно-Алтайска представлена пораженная в боях военная техника производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины. В том числе - танк Abrams, бронетранспортёры М113 и Kirpi, боевые машины пехоты Marder и Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

В столице региона прошёл патриотический марафон в поддержку участников специальной военной операции "Вместе победим!". Из Горно-Алтайска на передовую и в помощь жителям Курской области отправился гуманитарный конвой из 12 фур, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
Выставка трофейной натовской техники в Горно-Алтайске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.