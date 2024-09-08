На Алтае открылась выставка трофейной натовской техники

Её посетили более 20 тысяч человек

В Республике Алтай открылась выставка трофейной техники НАТО, захваченная во время спецоперации. За первые дни работы экспозицию посетили более 20 тысяч человек.

На центральной площади Горно-Алтайска представлена пораженная в боях военная техника производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины. В том числе - танк Abrams, бронетранспортёры М113 и Kirpi, боевые машины пехоты Marder и Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

В столице региона прошёл патриотический марафон в поддержку участников специальной военной операции "Вместе победим!". Из Горно-Алтайска на передовую и в помощь жителям Курской области отправился гуманитарный конвой из 12 фур, сообщает "ТВ Центр".

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