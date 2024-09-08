Сломанный Starliner вернулся на Землю без астронавтов

При отстыковке возникли проблемы
На Землю вернулся космический корабль Starliner, из-за проблем с которым на МКС застряли двое американских астронавтов. Да и сама отстыковка спускаемой капсулы пошла не по плану.
У НАСА были опасения, что корабль может взорваться или врезаться в станцию. В итоге специалисты прибегли к аварийному манёвру, который на профессиональном сленге называется "пинок". Это позволило снизить нагрузку на двигатели и быстрее увести корабль от МКС.
Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые в июне отправились на орбиту всего на неделю, останутся там, как минимум, до февраля. Предполагается, что они вернутся на Землю на корабле Илона Маска Crew Dragon.
Но и тут могут возникнуть проблемы. Выяснилось, что для этого подходит только один из двух скафандров, которые есть у астронавтов, сообщает "ТВ Центр".