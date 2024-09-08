Сломанный Starliner вернулся на Землю без астронавтов

При отстыковке возникли проблемы

На Землю вернулся космический корабль Starliner, из-за проблем с которым на МКС застряли двое американских астронавтов. Да и сама отстыковка спускаемой капсулы пошла не по плану.

У НАСА были опасения, что корабль может взорваться или врезаться в станцию. В итоге специалисты прибегли к аварийному манёвру, который на профессиональном сленге называется "пинок". Это позволило снизить нагрузку на двигатели и быстрее увести корабль от МКС.

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые в июне отправились на орбиту всего на неделю, останутся там, как минимум, до февраля. Предполагается, что они вернутся на Землю на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Но и тут могут возникнуть проблемы. Выяснилось, что для этого подходит только один из двух скафандров, которые есть у астронавтов, сообщает "ТВ Центр".

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