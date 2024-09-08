ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сломанный Starliner вернулся на Землю без астронавтов

10:39
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

При отстыковке возникли проблемы

На Землю вернулся космический корабль Starliner, из-за проблем с которым на МКС застряли двое американских астронавтов. Да и сама отстыковка спускаемой капсулы пошла не по плану.
Застрявший на МКС Boeing Starliner неожиданно зазвучал

У НАСА были опасения, что корабль может взорваться или врезаться в станцию. В итоге специалисты прибегли к аварийному манёвру, который на профессиональном сленге называется "пинок". Это позволило снизить нагрузку на двигатели и быстрее увести корабль от МКС.

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые в июне отправились на орбиту всего на неделю, останутся там, как минимум, до февраля. Предполагается, что они вернутся на Землю на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Но и тут могут возникнуть проблемы. Выяснилось, что для этого подходит только один из двух скафандров, которые есть у астронавтов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.