В Тель-Авиве протестующие всю ночь жгли костры

Они требовали переговоров с ХАМАС

На улицах Тель-Авива минувшей ночью полыхали костры. В столице Израиля прошёл один из самых масштабных антиправительственных митингов. Организаторы заявляют, что своё недоверие к правительству пришли выразить более полумиллиона человек.

Демонстранты требовали скорейшего освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа уже 11 месяцев. После митинга протестующие отказались расходится и перекрыли дороги, в костры полетели портреты Беньямина Нетаньяху.

Власти объявили акцию незаконной, начались стычки с полицией, задержаны пять активистов. Такие же массовые акции протеста прошли ещё в нескольких крупных городах страны, сообщает "ТВ Центр".

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