Против иноагента Моргенштерна возбудили уголовное дело

Ему грозит реальный срок

Уголовное дело возбуждено в отношении рэпера Моргенштерна (признан в России иноагентом). Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По материалам проверки прокуратуры в отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", говорится в сообщении.

После начала спецоперации Моргенштерн покинул Россию. 6 мая 2022 года Минюст России внёс его в список физических лиц - иностранных агентов.

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