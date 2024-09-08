Общественный штаб: Начался последний день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино

Москвичам доступны три вида голосования

В столице стартовал последний день голосования на выборах депутатов в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркино, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Жители столицы могут проголосовать онлайн на сайте elec.mos.ru, при помощи терминала электронного голосования на любом участке или бумажным бюллетенем.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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