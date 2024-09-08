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Крупнейшая площадка в мире: чем уникален кинопарк "Москино"

10:58
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Его открыли в День города

В День города Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Он станет крупнейшей площадкой для натурных съёмок в мире.
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер

Здесь будут расположены площадки и декорации с видами городов России и мира. Это позволит снимать более двухсот фильмов в год. Развитие кинопарка привлечёт туристов, его будут ежегодно посещать до 10 миллионов гостей.

"Москино" - одна из главных площадок создаваемого московского кинокластера. Всего в его составе будут ещё три площадки Киностудии имени Горького на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте и в Валдайском проезде.

Подробнее о грандиозном проекте – в материале на портале мос.ру.

Помимо площадки "Москино", президент России и мэр Москвы в День города открыли научный кластер МГТУ имени Баумана и Троицкую линию метро. 

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Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Сергей Собянин посетил кинопарк "Москино"
Сергей Собянин посетил кинопарк "Москино"
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