Крупнейшая площадка в мире: чем уникален кинопарк "Москино"

Его открыли в День города

В День города Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Он станет крупнейшей площадкой для натурных съёмок в мире.

Здесь будут расположены площадки и декорации с видами городов России и мира. Это позволит снимать более двухсот фильмов в год. Развитие кинопарка привлечёт туристов, его будут ежегодно посещать до 10 миллионов гостей.

"Москино" - одна из главных площадок создаваемого московского кинокластера. Всего в его составе будут ещё три площадки Киностудии имени Горького на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте и в Валдайском проезде.

Подробнее о грандиозном проекте – в материале на портале мос.ру.

Помимо площадки "Москино", президент России и мэр Москвы в День города открыли научный кластер МГТУ имени Баумана и Троицкую линию метро.

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