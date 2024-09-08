Центризбирком озвучил последние данные о явке на выборах

Лидирует Кемеровская область

8 сентября - финальный день голосования в России. Участки открылись в 83 регионах, в которых в этом году проходят выборы разного уровня, а дистанционный формат доступен даже ночью. В общей сложности им уже воспользовались 2 200 000 избирателей.

В этом году проходят выборы разного уровня: 73 тысячи кандидатов и четыре тысячи избирательных кампаний. Граждане голосуют за губернаторов, представителей местных парламентов и органов самоуправления, в том числе в нескольких приграничных регионах.

49 субъектов приняли решение проводить единый день голосования на протяжении трёх дней. Способов волеизъявления несколько: дистанционный, электронный на терминале или по старинке - с помощью бумажного бюллетеня на участке.

Предварительные данные по явке на утро 8 сентября озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова: "На выборах высших должностных лиц у нас Кемеровская область - она вообще всегда вне конкуренции, вы видели какие там очереди. Люди идут голосуют и очень активно, уже сейчас почти 60%. В республике Башкортостан - почти 55%, тоже высокая явка. А что касается выборов в законодательные органы регионов, то вперёд вырвалась Карачаево-Черкесия - почти 50%".

На избирательных участках в дни голосования присутствуют почти 170 тысяч наблюдателей от 14 политических партий, от кандидатов, а также от общественных палат. Отражаются хакерские атаки. Система имеет много степеней защиты и прекрасно справляется. Выборы проходят максимально прозрачно. Ситуационный центр обрабатывает обращения граждан, отвечает на вопросы.

Почти полторы тысячи избирательных участков открыты в столице, где выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. Кандидаты в депутаты от семи политических партий и самовыдвиженцы претендуют на 45 мест в столичном парламенте. Депутаты избираются на пять лет.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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