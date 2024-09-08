Америка застыла в ожидании дебатов Трампа и Харрис

Они пройдут 10 сентября

Миллионы американцев - в предвкушении главного политического шоу сезона. На 10 сентября запланированы дебаты кандидатов в президенты США, в которых сойдутся республиканец Дональд Трамп и последняя надежда Демпартии Камала Харрис. Ей предстоит отдуваться за июньский провал шефа - действующего главы Белого дома Джо Байдена, всухую проигравшего республиканцу Трампу.

Магазин специй Penzeys Spices в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Казалось бы, что тут может делать в рабочее время кандидат на пост президента от демократов Камала Харрис. Оказывается - проводить предвыборную кампанию. Этот небольшой магазин знаменит своей ненавистью и дискриминацией в отношении республиканцев. На их сайте даже есть раздел - почему они их так не любят. За то, что поддерживают жестокость, расизм и отрицание изменения климата.

Первый раунд дебатов между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом должен был состояться ещё 4 сентября на канале Fox News, но Камала отказалась. Вероятно, её испугала близость канала к республиканцам. И настояла на другой дате - 10 сентября на канале ABC, который, наоборот, симпатизирует демократам.

Пока Харрис нюхала специи, её партнер по предвыборной гонке - кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц - пил красное вино и выступал с программной речью на ежегодном национальном ужине за права человека в Вашингтоне. Говорил о той важной роли, которую Харрис играет в поддержке движения ЛГБТ, запрещённого в России.

Тем временем, Дональд Трамп прилетел в Висконсин, чтобы заручиться поддержкой рабочих и сельских жителей. От сторонников отгородился пуленепробиваемым стеклом. Чувствуется, что задора в нём уже поубавилось.

Похоже, меньше всего стресса сейчас в жизни устранившегося от предвыборной гонки, пока ещё действующего президента Джо Байдена. На этот раз журналисты заметили его выходящим из церкви в Делавэре. И судя по несвойственной для него уверенной походке, решение уйти из политики - пошло на пользу его здоровью.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram