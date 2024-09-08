Куда пойти на День города в Москве

Москвичей ждёт насыщенная программа

В Москве продолжаются мероприятия, посвящённые Дню города. Российской столице исполнилось 877 лет. Сегодня жителей и гостей мегаполиса ждет не менее насыщенная программа, чем накануне.

Концерты, выставки, экскурсии и кинопоказы. Запланированы более тысячи событий, которые пройдут во всех округах. Одно из центральных - закрытие фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Вечером в парке Зарядье выступят известные артисты. Зрелищное шоу подготовили в Лужниках, там пройдет вальс пожарных автолестниц. Интересно будет и на ВДНХ - на главной выставке страны для всех желающих проведут разнообразные мастер-классы, можно будет поучаствовать в спортивных турнирах, послушать выступления джазового коллектива, сообщает "ТВ Центр".

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