На "Байконуре" готовятся к старту международного экипажа

Он отправится на МКС 11 сентября

На космодроме "Байконур" начались последние приготовления к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-26". 11 сентября он должен доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного астронавта НАСА. Специалисты "Роскосмоса" уже завершили общую сборку ракеты-носителя с кораблем.

На МКС полетит международный экипаж. Командир корабля – Алексей Овчинин. Бортинженеры – россиянин Иван Вагнер и американец, самый возрастной действующий астронавт, Доналд Петтит - ему 69 лет. Для американца полёт станет четвёртым по счёту за карьеру, а последний раз на МКС он был 12 лет назад. Рассказывал, что очень хочет увидеть, как за это время поменялась станция. Для Ивана Вагнера предстоящий полёт станет вторым по счёту. Для Алексея Овчинина экспедиция на МКС уже третья.

Ракета-носитель переведена в вертикальное положение. Чуть позже её обхватят две огромные лапы – колонны обслуживания высотой с двенадцатиэтажный дом. Проверка всех систем займёт двое суток. Ещё один день - резервный, если вдруг понадобится провести дополнительные работы и испытания.

Работники космодрома отметили, что несколько раз перепроверили узел, из-за неисправности которого прошлый старт прошёл не по плану. 21 марта из-за просадки источника тока автоматика выдала команду на отмену. Экипаж в итоге улетел на МКС через два дня.

Предстоящая экспедиция рассчитана на 202 суток. На орбите россияне должны провести 42 научных эксперимента. В частности, новую уникальную работу - мониторинг всего неба. На МКС для этого уже доставлен рентгеновский спектрометр, способный видеть до 84% небесной сферы.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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