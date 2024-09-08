Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску

Город отмечает 229-летие

Сегодня город-побратим Москвы – Луганск - отмечает 229-летие. Как рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, столичные специалисты восстанавливают здания и инженерную инфраструктуру.

С начала года отремонтировали десятки километров сетей тепло- и водоснабжения, две подстанции и свыше 130 километров кабельных линий.

Благоустроили одну из центральных магистралей и сквер. Заново отстроили школу. В настоящее время восстанавливают путепровод и мост, который является основной транспортной артерией города.

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