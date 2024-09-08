Более 1,5 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллиона призов"

Завтра пройдёт третий розыгрыш

В столице определили победителей второго розыгрыша акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" программы "Миллион призов". По итогам двух розыгрышей призовые баллы получат 1 530 000 человек.

Завтра, 9 сентября будет проведён третий, заключительный розыгрыш. В нём примут участие те, кто проголосовал на выборах в Москве в электронном формате 8 сентября.

Горожане старше 60 лет и те, кто впервые участвует в онлайн-выборах, гарантированно получат тысячу призовых баллов. Победителям будут отправлены SMS-сообщения с номера DIT_MOS.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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