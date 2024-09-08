ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 1,5 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллиона призов"

13:50
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Завтра пройдёт третий розыгрыш

В столице определили победителей второго розыгрыша акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" программы "Миллион призов". По итогам двух розыгрышей призовые баллы получат 1 530 000 человек.

Завтра, 9 сентября будет проведён третий, заключительный розыгрыш. В нём примут участие те, кто проголосовал на выборах в Москве в электронном формате 8 сентября.

Горожане старше 60 лет и те, кто впервые участвует в онлайн-выборах, гарантированно получат тысячу призовых баллов. Победителям будут отправлены SMS-сообщения с номера DIT_MOS.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Розыгрыш в рамках акции "Миллион призов"
Розыгрыш в рамках акции "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.