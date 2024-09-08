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Любимому миллионами киножурналу "Ералаш" - 50 лет

17:03
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Чем занимаются герои первых выпусков

Феномен, давший путёвку в жизнь десяткам артистов, а сотням миллионов "мальчишек и девчонок, а также их родителей" - поднимающий настроение уже полвека. Киножурнал "Ералаш" отмечает юбилей.

Он задумывался как детская версия "Фитиля", но быстро обрёл и собственную интонацию, и собственный стиль, и миф, в который верили школьники большой страны.

Юлия Богоманшина попыталась раскрыть секрет популярности "Ералаша", а заодно узнала, чем сегодня заняты звёзды первых его выпусков (смотрите видео).

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Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
Киножурнал "Ералаш"
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