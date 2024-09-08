Любимому миллионами киножурналу "Ералаш" - 50 лет

Чем занимаются герои первых выпусков

Феномен, давший путёвку в жизнь десяткам артистов, а сотням миллионов "мальчишек и девчонок, а также их родителей" - поднимающий настроение уже полвека. Киножурнал "Ералаш" отмечает юбилей.

Он задумывался как детская версия "Фитиля", но быстро обрёл и собственную интонацию, и собственный стиль, и миф, в который верили школьники большой страны.

Юлия Богоманшина попыталась раскрыть секрет популярности "Ералаша", а заодно узнала, чем сегодня заняты звёзды первых его выпусков (смотрите видео).

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