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Москва с размахом отмечает День города

15:00
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Работают десятки площадок

Москва отмечает День города. Праздник продолжается на 30 площадках и занятие по душе может найти каждый. Лужники - пространство спорта, Манежная площадь отдана гурманам, там гастрофестиваль; а в Зарядье будет концерт.

День города - это ещё яркий финал фестиваля "Территория Будущего. Москва 2030", где можно заглянуть на годы вперёд и узнать, каким мегаполис станет совсем скоро.

О том, как столица отмечает свой день рождения, и что ещё можно успеть сегодня - Наталья Бабкина (смотрите видео).

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