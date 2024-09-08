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Победители "Миллиона призов" направили на благотворительность 32 миллиона рублей

15:29
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Завтра пройдёт заключительный розыгрыш акции

Победители акции "Миллион призов" направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Пожертвовать можно с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих в электронном формате.

18,6 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители направили на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области. Еще более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в фонды, помогающие тяжелобольным людям и бездомным животным.

8 октября состоялся второй розыгрыш призов акции. Третий пройдёт завтра, в нём примут участие граждане, проголосовавшие на выборах сегодня.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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