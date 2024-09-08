Паратриатлет Святославский рассказал об удобстве онлайн-голосования для социальных категорий граждан

Он посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами

Паратриатлет Ярослав Святославский отметил удобство онлайн-голосования для социальных категорий граждан.

Если, например, какой-то объект недоступен, школа или какое-то историческое здание, то избиратель может проголосовать спокойно, либо дистанционно, либо может проголосовать уже через переносной терминал электронного голосования, когда к нему приезжает член комиссии, и уже на месте дома дистанционно может сделать свой выбор. Я считаю, это вот просто инновация.

Спортсмен также отметил, что в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве есть удобна безбарьерная среда. Доступность сразу, прямо сразу с порога, сказал Святославский.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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