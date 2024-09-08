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Собянин рассказал о популярности сервиса "Электронный дневник"

20:36
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Им пользуются ученики и родители

Популярный у москвичей сервис "Электронный дневник" стал незаменимым помощником для школьников и их родителей. За 10 лет работы к нему обратились уже больше 1,4 миллиарда раз, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что с помощью сервиса ученики могут следить за своими оценками, видеть темы и содержание каждого урока, получать домашние задания и расписание уроков. Родителям доступны успеваемость детей, связь с учителями, оформление электронных справок и другое.

"Электронный дневник" доступен не только на mos.ru, но и на единой странице авторизации в сервисах МЭШ и на портале Госуслуг Москвы.

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