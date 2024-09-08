В России завершился единый день голосования

Началось подведение итогов

В самом западном регионе России – Калининградской области – закрылись избирательные участки. Единый день голосования завершился.

6-8 сентября в России проходили выборы различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 13 субъектах прошли выборы законодательных органов власти, в трёх регионах - довыборы в Госдуму.

В столице выбирали депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах была возможность дистанционного голосования.

В этом году электронный формат голосования пользовался большой популярностью. В Москве, все кто голосовал в таком формате, автоматически становились участниками акции "Миллион призов".

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