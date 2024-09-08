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Велопешеходный мост через Нагатинский затон свяжет жилые кварталы со станцией метро

21:58
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Подробности сообщил Сергей Собянин

Велопешеходный мост через Нагатинский затон свяжет жилые кварталы с одноимённой станцией Большой кольцевой линии. Переправа готова на две трети, сообщил Сергей Собянин.

Мост обеспечит альтернативный пешеходный маршрут, благодаря чему местные жители смогут быстрее добираться до станции метро и торговых центров.

Новый мост будет похож на полумесяц. Чтобы подчеркнуть его выразительность, на мост установят деликатное освещение основных конструктивных элементов.

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Проект велопешеходного моста через Нагатинский затон
Проект велопешеходного моста через Нагатинский затон
Проект велопешеходного моста через Нагатинский затон
Проект велопешеходного моста через Нагатинский затон
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