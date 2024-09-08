На выборах в Москве проголосовали уже почти три миллиона избирателей

Голосование завершится в 20 часов

Почти три миллиона москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в Новой Москве и Куркино. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его информации, никаких серьёзных проблем, которые могли бы дестабилизировать работу участковых избирательных комиссий, в дни голосования не наблюдалось.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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