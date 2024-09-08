ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки человек погибли в Индии из-за проливных дождей

22:33
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Ливини привели к масштабным наводнениям

По меньшей мере, 29 человек погибли в Индии в результате наводнений, вызванных мощными ливнями. В эпицентре стихии оказался штат Телангана на юге страны. Дожди продолжаются уже более двух суток. За это время уровень воды в реках достиг критической отметки. Затоплены дома, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Из опасных районов эвакуированы тысячи жителей. Для них оборудовали центры временного размещения.
Ханой готовится к удару тайфуна "Яги"

А во Вьетнаме супертайфун "Яги" ослаб до уровня тропической депрессии. Однако риск наводнений и схода оползней сохраняется. Накануне в Ханое и других городах на севере страны непогода привела к серьёзным затоплениям. Мощные порывы ветра повалили множество деревьев и повредили крыши строений. В списке жертв - 14 человек, ещё десять пропали без вести.

Устраняют последствия разгула стихии и в соседнем Китае. Власти сообщают о четырёх погибших и 95 пострадавших. По предварительным данным, ущерб от супертайфуна составил почти восемь с половиной миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия сильных дождей в Индии
Последствия сильных дождей в Индии
Последствия сильных дождей в Индии
Последствия сильных дождей в Индии
Последствия сильных дождей в Индии
Последствия сильных дождей в Индии
Последствия сильных дождей в Индии
Последствия сильных дождей в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.