Десятки человек погибли в Индии из-за проливных дождей

Ливини привели к масштабным наводнениям

По меньшей мере, 29 человек погибли в Индии в результате наводнений, вызванных мощными ливнями. В эпицентре стихии оказался штат Телангана на юге страны. Дожди продолжаются уже более двух суток. За это время уровень воды в реках достиг критической отметки. Затоплены дома, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Из опасных районов эвакуированы тысячи жителей. Для них оборудовали центры временного размещения.

А во Вьетнаме супертайфун "Яги" ослаб до уровня тропической депрессии. Однако риск наводнений и схода оползней сохраняется. Накануне в Ханое и других городах на севере страны непогода привела к серьёзным затоплениям. Мощные порывы ветра повалили множество деревьев и повредили крыши строений. В списке жертв - 14 человек, ещё десять пропали без вести.

Устраняют последствия разгула стихии и в соседнем Китае. Власти сообщают о четырёх погибших и 95 пострадавших. По предварительным данным, ущерб от супертайфуна составил почти восемь с половиной миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".

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