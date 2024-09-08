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Умер Александр Масляков

19:02
  • воскресенье
  • 08 сентября 2024

Ему было 82 года

Умер бессменный ведущий "Клуба весёлых и находчивых" Александр Масляков.

До "КВН" Масляков вёл на советском телевидении передачи "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, девушки!", "Адреса молодых" и другие. Несколько лет был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вёл популярную программу "Песня года".

В качестве ведущего "КВН" в 1970 году вместе со Светланой Жильцовой появился в фильме "Смеханические приключения Тарапуньки и Штепселя". В 1972 году из-за закрытия программы "КВН" Масляков покинул телевидение. Но в 90-е годы с триумфом вернулся в восстановленную передачу. Он вёл её до 2022 года.

В последние месяцы Масляков очень плохо себя чувствовал и редко появлялся на публике. Во время пандемии коронавируса он дважды переболел ковидом, это в его возрасте сильно отразилось на здоровье.

Масляков был в числе немногих россиян – полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством".

В 2012 году Масляков был гостем программы "Временно доступен" на канале "ТВ Центр".

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